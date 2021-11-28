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Динамо --
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Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
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Если деньги будут правильные! Джошуа согласен уступить Фьюри Усика

Александр Трикиша
28 ноября, 14:55
Бывший чемпион мира Энтони Джоуша намекнул, что готов оставить в сторону ради объединительного поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Джошуа проиграл Усику все свои титулы, но имеет право на реванш с украинцем. Бой должен состояться до 25 апреля следующего года.

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Тем не мене, перехватить Усика намерен Тайсон Фьюри. Он призывает Джошуа отступить в сторону. В недавнем интервью Эй Джей намекнул, что готов это сделать за денежную компенсацию.

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"На этом этапе моей карьеры дело уже не в деньгах, а в уважении. Вы не обязаны любить меня, но будете меня уважать. Еще мне нужно прослыть настоящим бойцом, тем, кто готов сражаться с лучшими.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Вот почему я буду драться с кем угодно. Это будет частью моего наследия, лучшего резюме, лучшего чемпиона в супертяжелом весе, трехкратного чемпиона. Вот что такое настоящий боец.

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Но, будучи до конца честным... Я также хочу прослыть одним из самых умных бизнесменов в нашем деле. Так что, если деньги будут правильные, мы должны это рассмотреть. Но все же уважение имеет для меня гораздо большую ценность, чем просто деньги", – цитирует Джошуа Xsport.

Джошуа предлагают разрешить провести Усику бой против Фьюри, а затем победитель боя встретится с британцем.