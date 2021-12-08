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Ще рано: Кличко пояснив, чому поки що не повертається в бокс

Олександр Трикіша
8 грудня, 13:14
Легендарний український боксер Володимир Кличко досі мріє про повернення на ринг. Українець натякнув, що його камбек може відбутися у найближчі п'ять років

Володимир Кличко роздумує над поверненням в бокс / Фото: AFP

Колишній чемпіон світу зізнався, що тренується щодня та міг би вийти на ринг хоч сьогодні.

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"Я тренуюся кожен день, для мене це як чистити зуби. Є ще багато можливостей для покращення, але, звичайно, я все ще можу це робити", – сказав Володимир.

/ Фото: Instagram

Тим не менш, поки що Кличко-молодший не планує повертатися на ринг. Як би це не здавалося дивно, він вважає, що поки що рано це робити.

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"Для мене у спорті немає повернення, щоб зламати щелепу. Можливо, щоб побити рекорд. Джорджу Форману було 45 років і десять місяців, коли він востаннє брав участь у боях.

Я не хочу починати наново у віці 45 років та одинадцяти місяців. Має бути невеликий проміжок, оскільки мені всього 45", – вважає боксер.

Володимир Кличко / Фото: Facebook

Проте Кличко не виключає, що його повернення на ринг відбудеться у найближчі п'ять років. Це може бути навіть якийсь виставковий поєдинок.

"У найближчі п'ять років можливо все. Але це не спортивний камбек, зрештою, я там усе бачив.

Але не виключаю повернення заради одного бою. Принаймні, щоранку я брешу собі, що знову боксуватиму – це мене мотивує", – додав суперваговик в інтерв'ю news.in-24.com.

Володимир Кличко із чемпіонськими титулами / Фото: AFP

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Раніше ми писали, що Кличко в бігах: слідчі Німеччини розпочали розшук. Колишній чемпіон світу взяв участь у зйомках нового пригодницького реаліті-шоу "Погоня за знаменитостями".