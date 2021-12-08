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Еще рано: Кличко объяснил, почему пока не возвращается в бокс

Александр Трикиша
8 декабря, 13:14
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко все еще мечтает о возвращении на ринг. Украинец намекнул, что его камбэк может состояться в ближайшие пять лет

Владимир Кличко раздумывает о возвращении в бокс / Фото: AFP

Бывший чемпион мира признался, что тренируется ежедневно и мог бы выйти на ринг хоть сегодня.

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"Я тренируюсь каждый день, для меня это как чистить зубы. Есть еще много возможностей для улучшения, но, конечно, я все еще могу это делать", – сказал Владимир.

Владимир Кличко тренируется на свежем воздухе / Фото: Instagram

Тем не менее, пока Кличко-младший не планирует возвращаться на ринг. Как бы это не казалось странно, он считает, что пока рано это делать.

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"Для меня в спорте нет возвращения, чтобы сломать челюсть. Может быть, чтобы побить рекорд. Джорджу Форману было 45 лет и десять месяцев, когда он последний раз участвовал в боях.

Я не хочу начинать заново в возрасте 45 лет и одиннадцати месяцев. Должен быть небольшой промежуток, так как мне всего 45", – считает боксер.

Владимир Кличко / Фото: Facebook

Тем не менее, Кличко не исключает, что его возвращение на ринг случится в ближайшие пять лет. Это может быть даже какой-то выставочный поединок.

"В ближайшие пять лет возможно все. Но это не спортивный камбэк, в конце концов, я там все видел.

Но не исключаю возвращения ради одного боя. По крайней мере, каждое утро я лгу себе, что снова буду боксировать – это меня мотивирует", – добавил супертяж в интервью news.in-24.com.

Владимир Кличко с чемпионскими титулами / Фото: AFP

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