Ще одні фашисти у Європі! Серби виганяють гравця, який проти війни в Україні

Уайт - проти війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Серби такі ж фашисти та нелюди, як і росіяни. Чого тільки варті масові вбивства мирних жителів у Сребрениці та Вуковарі.
Свою ницість підтвердили і баскетболісти белградської Црвени Звєзди, які відмовилися взяти до рук синьо-жовте полотно з написом "Зупиніть війну" .
Ця акція відбулася напередодні поєдинку Євроліги Жальгіріс – Црвена Звєзда.
Лише один баскетболіст сербської команди знайшов у собі мужність висловитись проти дій команди.
"Усій нашій команді сказали не чіпати прапор перед матчем. Я хотів би пояснити, що не підтримую війну та хочу миру", – заявив після матчу Аарон Уайт.
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"Жертвувати іншими, щоб урятувати себе, – це ганьба. Ми сподіваємося, що валізи вже упаковані", – йдеться у заяві фанатського руху "Делие Север".