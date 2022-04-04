Еще одни фашисты в Европе! Сербы выгоняют игрока, который против войны в Украине

Уайт - против войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сербы такие же фашисты и нелюди, как и россияне. Чего только стоят массовые убийства мирных жителей в Сребренице и Вуковаре.

Свою низость подтвердили и баскетболисты белградской Црвены Звезды, которые отказались взять в руки сине-желтое полотно с надписью "Остановите войну".

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Эта акция прошла накануне поединка Евролиги Жальгирис – Црвена Звезда.

Лишь один баскетболист сербской команды нашел в себе мужество высказаться против действий команды.

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"Всей нашей команде сказали не трогать флаг перед матчем. Я хотел бы пояснить, что не поддерживаю войну и хочу мира", – заявил после матча Аарон Уайт.

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И нарвался на критику фанатов Црвены Звезды.

"Жертвовать другими, чтобы спасти себя, – это позор. Мы надеемся, что чемоданы уже упакованы", – говорится в заявлении фанатского движения "Делие Север".