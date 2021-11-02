2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Енді Руїс дав пораду Усику, як здолати Джошуа знову

Андрій Трофімов
2 листопада, 10:23
2019-го Руїс нокаутував Джошуа, а потім програв тому в реванші. Усику потрібно виключити дурниці поза рингом, щоб уникнути такого ж результату

Усик і Джошуа знову зустрінуться навесні / Фото: Reuters

Американський товстун Енді Руїс, який 2019-го сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, а потім програв тому в реванші, висловив захоплення Олександром Усиком, який здолав Ей-Джея на рингу лондонського стадіону "Тоттенгем".

"Джошуа вийшов без плану на бій, а Усик виявився спритним хлопцем. Він здивував мене. Відмінна робота! – наводить слова Руїса Vringe. – Знімаю перед українцем капелюх. Тепер усе в його руках. Сподіваюся, він не повторить моїх помилок, не думатиме тільки про гулянки і всілякі дурниці. Адже утримати титули складніше, ніж їх здобути".

"Але, переконаний, Усик усе зробить правильно".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Реклама

"Гадаю, їхній реванш буде дуже крутим поєдинком. Джошуа зараз трохи розгублений, але він побував тут, у США. Зустрічався з найкращими тренерами, радився з ними, уважно все вислуховував. До другого бою він зуміє зібратися".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Джошуа потрібно готуватися і спарингувати з контрпанчерами. Він має боксувати так, як проти мене в реванші. Тоді він матиме шанси".

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Перший бій Джошуа – Усик був конкурентним до певної миті. Але потім Усик трохи підвищив щільність бою, і Джошуа посипався. Якщо в реванші Усик спуртоне раніше, якщо пресингуватиме, контратакуватиме, то знову переможе", – вважає Руїс.

Енді Руїс / Фото: Reuters

Реклама

Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.

Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.

Реклама

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing