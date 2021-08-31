Йому не потрібні 20 мільйонів! Вілліан залишив Арсенал і повернувся на батьківщину

Бразилець Вілліан покинув Арсенал і повернувся на батьківщину / Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"

Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про розірвання договору з бразильцем Вілліаном. З 30 серпня він більше не є гравцем "канонірів".

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Фото: REUTERS/Rui Vieira

У екс-зірки Шахтаря ще було два роки діючого контракту до літа 2023 року, за яким Вілліан мав отримати 20 мільйонів євро. Але бразилець прийняв рішення залишити лондонський клуб і повернутися на батьківщину. 33-річний футболіст вже підписав контракт з Корінтіасом, де він розпочинав кар'єру.

Нагадаємо, що Вілліан перейшов до Арсеналу влітку минулого року з Челсі. За "канонірів" бразилець зіграв 37 матчів, в яких забив 1 гол і зробив 7 асистів.

Вілліан / Фото: Arsenal FC

У нинішньому сезоні Арсенал катастрофічно стартував в АПЛ, програвши три перші матчі: Брентфорду (0:2), Челсі (0:2) і Манчестер Сіті (0:5).

Відзначимо, що Вілліан протягом шести сезонів грав за донецький Шахтар, в якому був одним лідерів команди.

/ Фото: AFP

У складі "гірників" вінгер чотири рази ставав чемпіоном України в сезонах 2007/08, 2009/10, 2010/11 і 2011/12, тричі ставав володарем Кубка України в сезонах 2007/08, 2010/11 і 2011/12. Вілліан є володарем Суперкубка України в 2010 і володарем Кубка УЄФА 2008/09.

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