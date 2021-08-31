Ему не нужны 20 миллионов! Виллиан покинул Арсенал и вернулся на родину

Бразилец Виллиан покинул Арсенал и возвратился на родину / Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"

Лондонский Арсенал на своем официальном сайте объявил о расторжении договора с бразильцем Виллианом. С 30 августа он больше не является игроком "канониров".

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Фото: REUTERS/Rui Vieira

У экс-звезды Шахтера еще было два года действующего контракта до лета 2023 года, по которому Виллиан должен был получить 20 миллионов евро. Но бразилец принял решение покинуть лондонский клуб и вернуться на родину. 33-летний футболист уже подписал контракт с Коринтиасом, где он начинал карьеру.

Напомним, что Виллиан перешел в Арсенал летом прошлого года из Челси. За "канониров" бразилец сыграл 37 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 7 ассистов.

Виллиан / Фото: Arsenal FC

В нынешнем сезоне Арсенал катастрофично стартовал в АПЛ, проиграв три первых матча: Брентфорду( 0:2), Челси (0:2) и Манчестер Сити (0:5).

Отметим, что Виллиан в течении шести сезонов играл за донецкий Шахтер, в котором был одним лидеров команды.

Сборная Бразилии / Фото: AFP

В составе "горняков" вингер становился четырежды чемпионом Украины в сезонах 2007/08, 2009/10, 2010/11 и 2011/12, трижды становился обладателем Кубка Украины в сезонах 2007/08, 2010/11 и 2011/12. Виллиан является обладателем Суперкубка Украины в 2010 и обладателем Кубка УЕФА 2008/09.

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