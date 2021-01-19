Українська
$ 28,19
34,02
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бывший игрок "Шахтера" установил рекорд чемпионата Англии

19 января, 14:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

В числе лучших еще один бывший футболист "горняков"

Бывший игрок "Шахтера" Виллиан, вступающий за лондонский "Арсенал", установил рекорд среди бразильцев по количеству матчей в чемпионате Англии. Поединок против "Ньюкасла" стал для Виллиана 248-м в рамках Премьер-лиги. Отметим, что большинство матчей в Англии бразилец провел в футболке "Челси", который он покинул прошлым летом.

Реклама

Читайте также: Еще один "вечный" рекорд в футболе под угрозой

Виллиан побил рекорд бывшего футболиста "Ливерпуля" Лукаса Лейвы, на счету которого осталось 247 матчей. Также в тройку входит еще один экс-"горняк", Фернандиньо, выступающий за "Манчестер Сити", – 233 матча.

Ранее мы писали о новых правилах английского футбола: не обниматься и праздновать в одиночестве. В связи со вспышками коронавируса футболистов также призвали не давать пять друг другу.

Смотрите, как Виллиан забивал "Динамо":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Арсенал Лондон Виллиан

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять