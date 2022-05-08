Йому заважав Бандера. Скандальний український гімнаст визнав свою орко-сутність

Верняєв визначив зрадника України / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв знайшов серед партнерів зі збірної України зрадника. Уродженець Херсонської області Максим Василенко підкорився російській пропаганді і тепер радісно живе в окупації. Гімнаст 1 січня 2022 року оголосив про завершення кар'єри, мабуть, щоб стати рашистом.

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Тепер це зрозуміло однозначно. Остаточно викрив Максима Василенка той-таки Олег Верняєв. Те, що написав українець, який захищав синьо-жовті кольори, не вкладається в голові:

"Ура! Без нелюдів, які кричать "Слава Бандері", носять націоналістичну та фашистську символіку, ми нарешті зможемо відсвяткувати це велике свято. Нарешті зможемо слухати та співати фронтові пісні, з гордістю одягнути георгіївські стрічки, потиснути руку нашим героям-ветеранам і почути тихий дзвін їхніх медалей, покласти квіти до Вічного вогню та вшанувати пам'ять загиблих предків" – слова Василенка показав Олег Верняєв в Instagram.

Олег Верняєв не зміг утриматися від коментарів і ще дуже лояльно попросив нового орка забратися з української землі:

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"Не хочеться клоунів піарити, але як вам не показати це. Настав час брати квитки і плисти додому, а то кораблів дедалі менше. Слава Україні!"

Нагадаємо, що Олег Верняєв зараз служить у ЗСУ та допомагає в організації гуманітарних постачань на лінію фронту.