Завершив кар'єру, аби стати орком? Олімпійський чемпіон знайшов спортсмена-зрадника

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який зараз служить у ЗСУ, точно не завадив би розвідці. Український гімнаст визначив спортсмена-зрадника.
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Екс-гімнаст збірної України Максим Василенко, який народився у Херсонської області, на початку цього року оголосив про завершення кар'єри на своїй сторінці у Instagram .
Тепер же Максим Василенко виставив дуже неоднозначний пост, в якому попросив Бога врятувати Херсон від... українських!!! ракет. Цим дуже обурився екс-партнер Василенка у збірній Олег Верняєв. Олімпійський чемпіон зробив репост заяви, де у жорсткій формі відповів своєму колезі:
"От так, людина, яка виступала за збірну України, пише у себе в соцмережах. Нехай я буду поганим, але країна має знати своїх "героїв" в обличчя ", – написав Олег Верняєв.
Цікаво, що після цього Максим Василенко видалив свою історію, але приховати зраду вже не вдасться.
Окрім визначення зрадника України, Олег Верняєв також закликав мешканців столиці не поспішати повертатися додому, після обстрілу Києва крилатими ракетами.