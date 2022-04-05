У орків розрив мозку. Російськомовний олімпійський чемпіон із Донецька захищає Україну

Герой Олімпіади в Ріо-2016 Олег Верняєв тепер захищатиме честь країни зі зброєю в руках

Олег Верняєв захищатиме Україну / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Російська пропаганда виправдовує свою підлу війну проти України нібито захистом російськомовного населення та жителів Донбасу. Яскравим викриттям геббельсівської брехні керівництва РФ є позиція українця Олега Верняєва.

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Олімпійський чемпіон-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв вирішив стати на захист своєї батьківщини. Знаменитий український спортсмен опублікував у сториз Instagram своє фото у військовій формі.

Нагадаємо, що Олег Верняєв народився у Донецьку та спілкується переважно російською мовою. Але російські пропагандисти ніяк не можуть зрозуміти, що українці захищають свою рідну землю незалежно від того, хто якою мовою спілкується.

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Олег Верняєв не робив зав про зміну громадянства / Фото: AFP

Що ж, тепер чекаємо на феєрверк від розриву російських п*рдаків у Мордорі.

Зазначимо, що Олег Верняєв не єдиний чемпіон, який став на захист України. У складі українських військових підрозділів з російськими орками борються представники різних видів спорту: Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Володимир Єзерський, Ярослав Амосов та багато інших.