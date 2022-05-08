Ему мешал Бандера. Скандальный украинский гимнаст признал свою орко-сущность

Верняев определил предателя Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийский чемпион Олег Верняев нашел среди партнеров по сборной Украины предателя. Уроженец херсонской области Максим Василенко подчинился российской пропаганде и радостно теперь живет в оккупации. Гимнаст 1 января 2022 года объявил о завершении карьеры, наверно, чтобы стать рашистом.

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Теперь это понятно однозначно. Окончательно разоблачил Максима Василенко все тот же Олег Верняев. То, что написал украинец, который защищал сине-желтые цвета, уму непостижимо:

"Ура! Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере", носят националистическую и фашистскую символику, мы наконец-то сможем отпраздновать этот великий праздник. Наконец-то сможем слушать и петь фронтовые песни, с гордостью одеть георгиевские ленты, пожать руку нашим героям-ветеранам и услышать тихий звон их медалей, возложить цветы к вечному огню и почтить память погибших предков", – слова Василенко показал Олег Верняев в своем Instagram.

Олег Верняев не смог удержаться от комментариев и еще очень лояльно попросил нового орка убраться с украинской земли:

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"Не хочется клоунов пиарить, но как вам не показать это. Пора брать билеты и плыть домой, а то кораблей все меньше. Слава Украине!"

Напомним, что Олег Верняев сейчас служит в ВСУ и помогает в организации гуманитарных поставок на линию фронта.