Герой Олимпиады в Рио-2016 Олег Верняев теперь будет защищать честь страны с оружием в руках

Олег Верняев будет защищать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Российская пропаганда оправдывает свою подлую войну против Украины якобы защитой русскоговорящего населения и жителей Донбасса. Ярким разоблачением геббельсовской лжи руководства РФ является позиция украинца Олега Верняева.

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Олимпийский чемпион-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев принял решение встать на защиту своей родины. Знаменитый украинский спортсмен опубликовал в сториз Instagram свое фото в военной форме.

Напомним, что Олег Верняев родился в Донецке и общается преимущественно на русском языке. Но российские пропагандисты никак не могут понять, что украинцы защищают свою родную землю независимо от того, кто на каком языке общается.

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Олег Верняев не делал заявлений о смене гражданства / Фото: AFP

Что ж, теперь ждем фейерверка от разрыва российских п*рдаков в Мордоре.

Отметим, что Олег Верняев не единственный чемпион, который встал на защиту Украины. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими орками представители самых разных видов спорта: Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Владимир Езерский, Ярослав Амосов и многие другие.