28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
17 травня 21:30
Емполі --
Україна --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
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Емполі – Україна: пряма відеотрансляція матчу

Сергій Шаховець
17 травня, 16:35
Команда Олександра Петракова зіграє з представником італійської Серії А. Дивіться прямий ефір на нашому сайті

Збірна України зіграє з Емполі

Сьогодні футбольна збірна України проведе другий контрольний поєдинок у рамках підготовки до відбору на ЧС-2022. Суперником нашої команди стане представник Серії А Емполі.

Поєдинок на домашньому стадіоні Емполі розпочнеться о 21:30 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу Емполі – Україна. Також ви зможете переглянути поєдинок у прямому ефірі в плеєрі, розташованому нижче.

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Напередодні товариського поєдинку з Емполі до збірної України із зарубіжних чемпіонатів приїхали три легіонери – Олександр Зубков (Ференцварош), Тарас Качараба (Славія) та Данило Сікан (Ганза).

Напередодні гри головний тренер нашої команди назвав 24 футболісти, які можуть вийти на поле.

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Заявка збірної України

  • Воротарі: Бущан, П'ятов, Різник.
  • Захисники: Бондар, Сирота, Попов, Забарний, Конопля, Качараба, Караваєв, Матвієнко.
  • Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Піхальонок, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.
  • Нападники: Довбик, Яремчук, Бесєдін, Сікан.

За тур до фінішу чемпіонату в Серії А Емполі йде на 14-му місці. Команда вирішила завдання прописки в елітному дивізіоні наступного сезону, тому результат не тисне на підопічних Ауреліо Андреацоллі.

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До речі, за котируваннями букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної України. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова складає 1.61, тоді як на Емполі або нічию можна поставити за 4.60.

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Нагадаємо, свій перший товариський матч у рамках підготовки до матчу з шотландцями збірна України зіграла з менхенгладбахською Боруссією. Команда Петракова вирвала перемогу (2:1) наприкінці матчу завдяки голу Піхальонка.