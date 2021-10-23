Ємельяненко – Джонсон: о котрій бій і хто покаже

Ємельяненко vs Джонсон

Один з кращих бійців змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко сьогодні проведе поєдинок у Москві в рамках турніру Bellator 269. Його суперником буде американець Тімоті Джонсон.

Коли початок бою

Турнір розпочнеться о 19:00 за київським часом. Основний кард стартує о 22:00. Бій Ємельяненко – Джонсон орієнтовно почнеться о 23:30.

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Де дивитись

Ми проведемо онлайн-трансляцію бою Ємельяненко – Джонсон. І відео трансляцію всіх попередніх поєдинків.

Так само поєдинок можна подивитися на платних стрімінгових сервісах – Мегого і ОККО.

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Хто фаворит

У букмекерських конторах невеликим фаворитом протистояння вважається російський боєць. Ставки на перемогу Ємельяненко – 1.70. Котирування на успіх Джонсона – 2.20.

Всі бої турніру Bellator 269

Основний кард

Федір Ємельяненко – Тімоті Джонсон

Віталій Мінаков – Саїд Соума

Усман Нурмагомедов – Патрік Пієта

Анатолій Токов – Шараф Давлатмурадов

Попередній кард

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Кирило Сидельников – Реб Трусдейл

Дарина Маздюк – Катаржина Садура

Ірина Алексєєва – Стефані Пейдж

Микита Михайлов – Брайан Мур

Грачик Бозінян – Олексій Шуркевіч

Ейден Лі – Олександр Осетров

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