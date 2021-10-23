23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Ємельяненко – Джонсон: о котрій бій і хто покаже

Любомир Луканюк
23 жовтня, 12:49
Список трансляцій бою між Федором Ємельяненко і Тімоті Джонсоном на турнірі Bellator 269

Ємельяненко vs Джонсон

Один з кращих бійців змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко сьогодні проведе поєдинок у Москві в рамках турніру Bellator 269. Його суперником буде американець Тімоті Джонсон.

Коли початок бою

Турнір розпочнеться о 19:00 за київським часом. Основний кард стартує о 22:00. Бій Ємельяненко – Джонсон орієнтовно почнеться о 23:30.

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Де дивитись

Ми проведемо онлайн-трансляцію бою Ємельяненко – Джонсон. І відео трансляцію всіх попередніх поєдинків.

Так само поєдинок можна подивитися на платних стрімінгових сервісах – Мегого і ОККО.

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Хто фаворит

У букмекерських конторах невеликим фаворитом протистояння вважається російський боєць. Ставки на перемогу Ємельяненко – 1.70. Котирування на успіх Джонсона – 2.20.

Всі бої турніру Bellator 269

Основний кард

  • Федір Ємельяненко – Тімоті Джонсон
  • Віталій Мінаков – Саїд Соума
  • Усман Нурмагомедов – Патрік Пієта
  • Анатолій Токов – Шараф Давлатмурадов

Попередній кард

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  • Кирило Сидельников – Реб Трусдейл
  • Дарина Маздюк – Катаржина Садура
  • Ірина Алексєєва – Стефані Пейдж
  • Микита Михайлов – Брайан Мур
  • Грачик Бозінян – Олексій Шуркевіч
  • Ейден Лі – Олександр Осетров

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