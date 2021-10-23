Ємельяненко – Джонсон: о котрій бій і хто покаже

Ємельяненко vs Джонсон
Один з кращих бійців змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко сьогодні проведе поєдинок у Москві в рамках турніру Bellator 269. Його суперником буде американець Тімоті Джонсон.
Коли початок бою
Турнір розпочнеться о 19:00 за київським часом. Основний кард стартує о 22:00. Бій Ємельяненко – Джонсон орієнтовно почнеться о 23:30.
Де дивитись
Ми проведемо онлайн-трансляцію бою Ємельяненко – Джонсон. І відео трансляцію всіх попередніх поєдинків.
Так само поєдинок можна подивитися на платних стрімінгових сервісах – Мегого і ОККО.
Хто фаворит
У букмекерських конторах невеликим фаворитом протистояння вважається російський боєць. Ставки на перемогу Ємельяненко – 1.70. Котирування на успіх Джонсона – 2.20.
Всі бої турніру Bellator 269
Основний кард
- Федір Ємельяненко – Тімоті Джонсон
- Віталій Мінаков – Саїд Соума
- Усман Нурмагомедов – Патрік Пієта
- Анатолій Токов – Шараф Давлатмурадов
Попередній кард
- Кирило Сидельников – Реб Трусдейл
- Дарина Маздюк – Катаржина Садура
- Ірина Алексєєва – Стефані Пейдж
- Микита Михайлов – Брайан Мур
- Грачик Бозінян – Олексій Шуркевіч
- Ейден Лі – Олександр Осетров
Читайте також: Це вам не Кличко! Російський боєць готовий побити брата