23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Спортинг --
Бешикташ --
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Емельяненко – Джонсон: во сколько бой и кто покажет

Любомир Луканюк
23 октября, 12:49
Список трансляций боя между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269

Емельяненко vs Джонсон

Один из лучших бойцов смешанных единоборств Федор Емельяненко сегодня проведет поединок в Москве в рамках турнира Bellator 269. Его соперником будет американец Тимоти Джонсон.

Когда начало боя

Турнир начнется в 19:00 по киевскому времени. Основной кард стартует в 22:00. Бой Емельяненко – Джонсон ориентировочно начнется в 23:30.

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Где смотреть

Мы проведем онлайн-трансляцию боя Емельяненко – Джонсон. И видео трансляцию всех предварительных поединков.

Так же поединок можно посмотреть на платных стриминговых сервисах – Мегого и ОККО.

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Кто фаворит

В букмекерских конторах небольшим фаворитом противостояния считается российский боец. Ставки на победу Емельяненко – 1.70. Котировки на успех Джонсона – 2.20.

Все бои турнира Bellator 269

Основной кард

  • Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон
  • Виталий Минаков – Саид Соума
  • Усман Нурмагомедов – Патрик Пиетила
  • Анатолий Токов – Шараф Давлатмурадов

Предварительный кард

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  • Кирилл Сидельников – Рэб Трусдейл
  • Дарина Маздюк – Катаржина Садура
  • Ирина Алексеева – Стефани Пейдж
  • Никита Михайлов – Брайан Мур
  • Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич
  • Эйден Ли – Александр Осетров

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