3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик уже святкує! Ялинку у Діда Мороза забрав

Андрій Трофімов
2 грудня, 15:08
Наближення Нового року та Різдва позначилося на настрої Олександра Усика. Які там Джошуа та Ф'юрі? Він знайшов ялинку для латвійського приятеля!

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Олександру Усику не до Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, з яким він може побитися уже навесні.

Український боксер поринув у передсвятковий настрій сам і зарядив ним свого приятеля – латвійського співака Гачо (Гатіс Ірбе), якому передав веселе відеозвернення.

Реклама

"Гачо, привіт тобі з Києва передаємо! Ось, ялинку у Діда Мороза забрали. Якщо хочеш, можемо тобі її подарувати. Добра тобі!" – побажав латвійському хіп-хоп музикантові Усик.

"Отримав привіт від українських друзів. Усик – король!" – написав у відповідь у себе в Instagram Гачо, опублікувавши фото суперважковаговика з домальованою короною на голові.

Зазначимо, що Гачо є не лише відомим співаком, але ще й затятим мотоциклістом та другом латвійського бійця Майріса Брієдіса, якого Усик у рівному поєдинку здолав 2018 року в Ризі.

Реклама

Реклама

Раніше ми писали, що Усик погодиться на весняний бій із Ф'юрі за двох умов.

  • Перша – якщо Олександр зможе заробити за нього більше, ніж за реванш із Джошуа
  • Друга – якщо убік погодиться відійти Джошуа, який має опцію реваншу з українцем

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Поки ж вирішується питання із суперником Олександра у наступному поєдинку, Усик зайшов до супермаркету за пляшкою чаю – і його ніхто не впізнав.