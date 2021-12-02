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11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
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Усик уже празднует! Елку у Деда Мороза забрал

Андрей Трофимов
2 декабря, 15:08
Приближение Нового года и Рождества отразилось на настроении Александра Усика. Какие там Джошуа и Фьюри? Он елку для латвийского приятеля нашел!

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Александру Усику не до Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, с которым он может подраться уже весной.

Украинский боксер окунулся в предпраздничное настроение сам и зарядил им своего приятеля – латвийского певца Гачо (Гатиса Ирбе), которому передал забавное видеообращение.

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"Гачо, привет тебе из Киева передаем! Вот, елку у Деда Мороза забрали. Если хочешь, можем тебе ее подарить. Добра тебе!" – пожелал латвийскому хип-хоп музыканту Усик.

"Получил привет от украинских друзей. Усик – король!" – написал в ответ у себя в Instagram Гачо, опубликовав фото супертяжа с дорисованной короной на голове.

Отметим, что Гачо является не только известным певцом, но еще и заядлым мотоциклистом и другом латвийского бойца Майриса Бриедиса, которого Усик в упорном поединке одолел в 2018 году в Риге.

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Ранее мы писали, что Усик согласится на весенний бой с Фьюри при двух условиях.

  • Первое – если Александр сможет заработать за него больше, чем за реванш с Джошуа
  • Второе – если в сторону согласится отойти Джошуа, имеющий опцию реванша с украинцем

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Пока же решается вопрос с соперником по следующему поединку Александра, Усик зашел в супермаркет за бутылкой чая – и его никто не узнал.