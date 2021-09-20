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Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
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Еліна Світоліна стала свідком скандальної витівки Мессі в Парижі

Андрій Трофімов
20 вересня, 12:57
Бронзова призерка Олімпіади-2020 разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом сходила на матч чемпіонату Франції з футболу Парі Сен-Жермен – Ліон

Світоліна побувала на "Парк де Пренс"

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна зараз на батьківщині свого чоловіка – у Франції. Вчора вони разом з Гаелем Монфісом відвідали в Парижі футбольний матч.

Парі Сен-Жермен зустрічався з Ліоном, матч завершився скандалом. На 76-й хвилині зустрічі тренер господарів Маурісіо Почеттіно вирішив замінити Ліонеля Мессі.

Аргентинець так образився на тренера, що навіть не потиснув йому руку.

Хоча в підсумку Почеттіно мав рацію. Без Мессі ПСЖ зумів вирвати перемогу – 2:1.

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А Світоліна запостила в Instagram фотографії зі стадіону "Парк де Пренс".

Нагадаємо, що Еліна і Гаель зіграли весілля у липні в Женеві. Гостями стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу і спорту. Сама ж тенісистка зізналася, що змінить прізвище тільки після завершення спортивної кар'єри.

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