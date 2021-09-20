Элина Свитолина стала свидетельницей скандальной выходки Месси в Париже

Свитолина побывала на "Парк де Пренс"

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сейчас на родине своего мужа – во Франции. Вчера они вместе с Гаэлем Монфисом посетили в Париже футбольный матч.

Пари Сен-Жермен встречался с Лионом, матч завершился скандалом. На 76-й минуте встречи тренер хозяев Маурисио Почеттино решил заменить Лионеля Месси.

Аргентинец так обиделся на тренера, что даже не пожал ему руку.

Хотя в итоге Почеттино оказался прав. Без Месси ПСЖ сумел вырвать победу – 2:1.

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А Свитолина запостила в Instagram фотографии со стадиона "Парк де Пренс".

Напомним, что Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта. Сама же теннисистка призналась, что поменяет фамилию только после завершения спортивной карьеры.