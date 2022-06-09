Еквадор готові виключити з ЧС-2022. Чи займе його місце Україна?

Шанси України замінити Еквадор на ЧС-2022 близькі до нуля / Фото: Колаж: Сьогодні

Гучний скандал спалахує у Південній Америці. Футбольну збірну Еквадору запідозрили у махінаціях. Її можуть не пустити на чемпіонат світу 2022 року, що стартує у листопаді.

Що трапилося?

Представники збірної Чилі стверджують, що захисник Еквадору Байрон Кастільйо – колумбієць, через що не мав права грати за еквадорців.

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Едуардо Карлеззо, юрист, який представляє Чилі у цій справі, заявив, що його розслідування показало недостовірність свідоцтва про народження Кастільйо.

Юрист стверджує, що гравець народився не в Еквадорі 10 листопада 1998 року, як це зазначено у свідоцтві. Карлеззо звинуватив Еквадор та місцеву федерацію у підробці документа.

"Батьки Кастільйо одружилися в колумбійському місті Тумако. Байрон народився в Тумако, його хрестили в Тумако", – заявив юрист.

При цьому з колумбійських документів випливає, що футболіст на три роки старший за вказане Еквадором.

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Що далі?

Якщо ФІФА займе бік Чилі у цьому провадженні, то Еквадор можуть не пустити на чемпіонат світу.

Хто поїде замість Еквадору?

Збірній Еквадору можуть зарахувати технічні поразки у всіх восьми матчах відбору ЧС-2022, у яких брав участь Кастільйо. У такому разі Чилі потрапить на турнір замість Еквадору.

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Команду можуть виключити з відбірної таблиці. Але тоді команда Перу має прямо виходити на ЧС, а Колумбії доведеться зіграти стиковий матч з Австралією.

Чи може Україна замінити Еквадор? Хоч наша команда і програла до фіналу стикових матчів, але отримати путівку на ЧС-2022 може лише політичним рішенням ФІФА.