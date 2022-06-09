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9 июня 21:45
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Чехия --
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10 июня 21:45
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Шотландия --
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Польша --
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Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Германия --
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Испания --
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12 июня 21:45
Швейцария --
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Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
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Эквадор готовы исключить с ЧМ-2022. Займет ли его место Украина?

Андрей Трофимов
9 июня, 10:49
Есть подозрения, что за сборную Эквадора играл футболист с поддельными документами. Мы разобрались, кто может заменить латиноамериканцев на мундиале

Шансы Украины заменить Эквадор на ЧМ-2022 близки к нулю / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Громкий скандал разгорается в Южной Америке. Футбольную сборную Эквадора заподозрили в махинациях. Ее могут не пустить на чемпионат мира 2022 года, который стартует в ноябре.

Что случилось?

Представители сборной Чили утверждают, что защитник Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, из-за чего не имел права играть за эквадорцев.

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Эдуардо Карлеззо, юрист, представляющий Чили в этом разбирательстве, заявил, что его расследование показало недостоверность свидетельства о рождении Кастильо.

Юрист утверждает, что игрок родился не в Эквадоре 10 ноября 1998 года, как это указано в свидетельстве. Карлеззо обвинил Эквадор и местную федерацию в подделке документа.

"Родители Кастильо женились в колумбийском городе Тумако. Байрон родился в Тумако, его крестили в Тумако", – заявил юрист.

При этом из колумбийских документов следует, что футболист на три года старше, чем указано Эквадором.

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Что дальше?

Если ФИФА займет сторону Чили в этом разбирательстве, Эквадор могут не пустить на чемпионат мира.

Кто поедет вместо Эквадора?

Сборной Эквадора могут засчитать технические поражения во всех восьми матчах отбора ЧМ-2022, в которых принимал участие Кастильо. В таком случае Чили попадет на турнир вместо Эквадора.

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Команду могут просто исключить из отборочной таблицы. Но тогда команда Перу должна напрямую выходить на ЧМ, а Колумбии предстоит сыграть стыковой матч с Австралией.

Может ли Украина заменить Эквадор? Хоть наша команда и проиграла финал стыковых матчей, но получить путевку на ЧМ-2022 может лишь политическим решением ФИФА.