Екс-гравець Шахтаря стане помічником Шевченка у збірній Польщі

Маріуш Левандовський стане асистентом Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Український наставник незабаром може очолити збірну Польщу. Полякам потрібен наставник, який виведе їхню збірну на ЧС-2022.

За даними польського журналіста Романа Колтона, асистентом Андрія Шевченка у Кадрі буде колишній гравець донецького Шахтаря Маріуш Левандовський.

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"Я чув, що якщо буде досягнуто згоди з Андрієм Шевченком, то Маріуш Левандовський приєднається до його тренерського штабу", – написав Колтон у Twitter.

У складі "гірників" Левандовський виграв Кубок УЄФА, п'ять разів ставав чемпіоном України, тричі вигравав Кубок України та двічі Суперкубок. Після закінчення ігрової кар'єри Маріуш очолював польські клуби Заглембе та Термаліка.

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Раніше повідомлялося, що допомагати Андрію Миколайовичу у збірній Польщі будуть Лукаш Піщек та Єжи Дудек. Крім того, продовжить працювати з Шевченком італієць Мауро Тассотті.

Піщек, Шевченко і Дудек / Фото: Колаж: Сьогодні

На посту головного тренера збірної Польщі Андрій Шевченко отримуватиме зарплату у розмірі 2,5 млн євро на рік. Частину коштів виплачуватиме Польська футбольна спілка, решта – спонсори.