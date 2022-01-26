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Экс-игрок Шахтера станет помощником Шевченко в сборной Польши

Сергей Шаховец
26 января, 21:20
Бывший футболист "горняков" Мариуш Левандовски пополнит тренерский штаб Андрея Шевченко

Мариуш Левандовски станет ассистентом Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский наставник в скором времени может возглавить сборную Польшу. Полякам нужен наставник, который выведет их сборную на ЧМ-2022.

По данным польского журналиста Романа Колтона, ассистентом Андрея Шевченко в Кадре будет бывший игрок донецкого Шахтера Мариуш Левандовски.

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"Я слышал, что если будет достигнуто соглашение с Андреем Шевченко, то Мариуш Левандовски присоединится к его тренерскому штабу", – написал Колтон в Twitter.

В составе "горняков" Левандовски выиграл Кубок УЕФА, пять раз становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок Украины и дважды Суперкубок. После окончания игровой карьеры Мариуш возглавлял польские клубы Заглембе и Термалика.

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Ранее сообщалось, что помогать Андрею Николаевичу в сборной Польши будут Лукаш Пищек и Ежи Дудек. Кроме того, продолжит работать с Шевченко итальянец Мауро Тассотти.

Пищек, Шевченко и Дудек / Фото: Коллаж: Сегодня

На посту главного тренера сборной Польши Андрей Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальное – спонсоры.

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