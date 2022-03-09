Ексгравець збірної Росії готовий воювати проти путінської армії

Лебідь має намір захистити Україну / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Володимир Лебідь народився у Херсоні, де й починав займатись футболом. У середині 90-х перебрався до Росії. Грав у Владикавказі, Москві, Пітері.

На прохання Олега Романцева прийняв російське громадянство та зіграв чотири матчі за олімпійську і один за національну збірну Росії.

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Потім повернувся до Херсона, де його й застала війна.

"Я брав участь в антиросійських мітингах. Мабуть, половина мешканців міста вийшли на вулиці та показали, що Херсон – українське місто. Чи я готовий захищати місто зі зброєю? До цього всі готові. Вся Україна готова і власне робить це. Російські війська – це злочинці, яких мають покарати. І прощення їм бути не може", – цитує Лебедя Футбол24.

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