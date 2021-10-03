Ексгравець збірної Нідерландів засуджений за погрози вбити прем'єр-міністра країни

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Брайан Рой раніше писав в Twitter, що прем'єр-міністр отримає "постріл в голову", і він вважає, що політик повинен бути покараний і, можливо, навіть страчений.

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"Я борюся за дітей, які стали жертвами жорстокого поводження, торгівлі людьми та жорстокого поводження", – пояснив своє повідомлення колишній футболіст під час допиту.

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В результаті суд в Гаазі засудив Роя до 80 годин громадських робіт, а також двох років умовного тюремного ув'язнення. Якщо він знову вчинить злочин, то буде відправлений за ґрати на чотири тижні.

Брайан Рой виступав за збірну Нідерландів з 1989 по 1995 рік і ставав бронзовим призером Євро-1992. Також він пограв за ряд клубів по всій Європі, а в складі Аякса вигравав Кубок УЄФА.

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Раніше ми писали, що білоруського футболіста посадили на 8 років. Він виступив проти Лукашенка. Ростислав Стефанович агітував за опозиційного кандидата Віктора Бабарика, його звинуватили в участі в масових заворушеннях у Мінську.