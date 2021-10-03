Экс-игрок сборной Нидерландов осужден за угрозы убить премьер-министра страны

Брайан Рой получил срок за угрозы премьер-министру Нидерландов / Фото: Instagram

Брайан Рой ранее писал в Twitter, что премьер-министр получит "выстрел в голову", и он считает, что политик должен быть наказан и, возможно, даже казнен.

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"Я борюсь за детей, которые стали жертвами жестокого обращения, торговли людьми и жестокого обращения", – объяснил свое сообщение бывший футболист во время допроса.

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В результате суд в Гааге приговорил Роя к 80 часам общественных работ, а также двум годам условного тюремного заключения. Если он снова совершит преступление, то будет отправлен за решетку на четыре недели.

Брайан Рой выступал за сборную Нидерландов с 1989 по 1995 год и ставал бронзовым призером Евро-1992. Также он поиграл за ряд клубов по всей Европе, а в составе Аякса выигрывал Кубок УЕФА.

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Ранее мы писали, что белорусского футболиста посадили на 8 лет. Он выступил против Лукашенко. Ростислав Стефанович агитировал за оппозиционного кандидата Виктора Бабарико, его обвинили в участии в массовых беспорядках в Минске.