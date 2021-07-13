Відлуння перемоги Італії на Євро: Манчіні готують нове громадянство

Після виграшу чемпіонату Європи тренер збірної Італії Роберто Манчіні може стати громадянином Шотландії – для неї він немов герой Хороброго серця

Манчіні - італійський Вільям Воллес / Фото: Reuters

Шотландська газета The National запропонувала нагородити головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні громадянством своєї країни за перемогу над Англією в фіналі Євро-2020.

"Зробіть Роберто Брюса (Роберт I Брюс – король Шотландії, який боровся за незалежність від Англії) почесним громадянином Шотландії. Закликаємо читачів The National посприяти нагородженню Манчіні за заслуги перед Шотландією", – написала The National в Twitter, розмістивши фотографію Манчіні на обкладинці нового випуску

Нагадаємо, напередодні фіналу Євро-2020 шотландська газета The National помістила Роберто Манчіні на обкладинку в образі героя "Хороброго серця" Вільяма Воллеса. Цей фільм з Мелом Гібсоном в головній ролі розповідає про боротьбу Шотландії за свою незалежність проти панування Англії.

При цьому поряд із зображенням Манчіні тоді був текст: "Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія. Ми не можемо допустити, щоб вони ще 55 років базікали про це!"

Малося на увазі, що останні 55 років головним предметом гордості англійських фанів був виграш домашнього ЧС-1966. Додати до нього титул переможців Євро-2020 англійцям, на радість шотландців, не вдалося.

"Це було кумедно. Але ми маємо зосередитися тільки на футболі. Зрештою, це всього лише футбольний матч", – говорив про своє порівняння з Вільямом Воллесом Роберто Манчіні перед фіналом Євро

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Проте, як пізніше стало відомо, тренер збірної Італії зберіг і забрав з собою з Лондона випуск газети, де він був представлений в ролі шотландського героя.