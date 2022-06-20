Їхав у Європу, потрапив до Росії. Бразилець опинився у курйозній ситуації після трансферу

Лукас Фассон зображує радість після приїзду до Росії / Фото: Офіційний сайт ФК "Локомотив" (Москва)

Російський футбол переживає глибоке падіння через війну проти України. Клуби та збірні з цієї країни дискваліфікували з усіх турнірів ФІФА та УЄФА.

При цьому місцеві команди намагаються вдавати, що нічого особливого не трапилося і за допомогою грошей заманювати до себе легіонерів. Днями московський Локомотив оголосив про підписання бразильця Лукаса Фассона

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Захисник не приховував радості від переїзду до фашистської країни, проте при цьому потрапив у кумедну ситуацію. Лукас серйозно повірив, що переїзд до Росії дозволить йому грати у Європі.

"Я відчув велику радість при переході в Локомотив, тому що грати в Росії – це можливість для бразильського молодого футболіста грати в Європі. Це завжди величезний виклик у кар'єрі гравця – виступати в Європі. Дізнався про інтерес Локомотива від свого батька, а йому сказав мій агент. Ми були дуже щасливі до цього".

Нагадаємо, що нещодавно у скандальну ситуацію потрапив польський гравець Мацей Рибусь. Хавбек вважав за краще ігнорувати війну Росії проти нечужої для його країни України та перейшов до московського Спартака. Це коштувало йому місця у збірній Польщі.