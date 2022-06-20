Ехал в Европу, попал в Россию. Бразилец угодил в курьезную ситуацию после трансфера

Лукас Фассон изображает радость после приезда в Россию / Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

Российский футбол переживает глубокое падение из-за войны против Украины. Клубы и сборные из этой страны дисквалифицировали со всех турниров ФИФА и УЕФА.

При этом местные команды пытаются делать вид, что ничего особенного не приключилось и с помощью денег заманивать к себе легионеров. На днях московский Локомотив объявил о подписании бразильца Лукаса Фассона.

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Защитник не скрывал радости от переезда в фашистскую страну, однако при этом попал в забавную ситуацию. Лукас всерьез поверил, что переезд в Россию позволит ему играть в Европе.

"Я испытал большую радость при переходе в Локомотив, потому что играть в России – это возможность для бразильского молодого футболиста играть в Европе. Это всегда огромный вызов в карьере игрока – выступать в Европе. Узнал об интересе Локомотива от своего отца, а ему сказал мой агент. Мы были очень счастливы этому".

Напомним, что недавно в скандальную ситуацию попал польский игрок Мацей Рыбусь. Хавбек предпочел игнорировать войну России против нечужой для его страны Украины и перешел в московский Спартак. Это стоило ему места в сборной Польши.