Егоїстична соціопатка! Американській гімнастці дісталося в США за програш Росії в Токіо

Сімона Байлз / Фото: Reuters
Чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Байлз відмовилася від змагань після невдалого опорного стрибка і тим самим зробила подарунок Росії, яка виграла "золото" в команді.
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"Сімона Байлз, яка є дійсно дуже талановитою гімнасткою, вирішила не боротися за золоту медаль в командному багатоборстві, знявшись з Ігор. Ти представляєш свою націю, егоїстична соціопатка! Ти жартуєш?", – сказав Кірк на відео в Twitter Джейсона Кемпбелла
Сімона Байлз невдало виконала опорний стрибок / Фото: Reuters
" Ми виховуємо покоління слабких людей, таких як Сімона Байлз. Якщо у тебе ментальні проблеми, не бери участі взагалі. Звичайно, вона неймовірна спортсменка, але вона також дуже егоїстична, ще не зріла як особистість і ганьба для країни"
"Хто упустить можливість виграти "золото"? Ти просто зробила подарунок росіянкам. Не приходь на змагання, якщо не готова до великої гри. У нас є тисячі юних гімнасток, які хотіли б зайняти твоє місце. Коли настають важкі часи, ти розпадається на мільйон шматочків"
Відзначимо, що через психологічних проблем Сімона несподівано знялася вже і з особистого багатоборства.
Раніше українські гімнасти стали передостанніми на Олімпіаді.
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