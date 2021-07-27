Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Гімнастки Росії двічі впали з колоди на Олімпіаді, але отримали "золото" за допомогою США

Олена Павлова Олена Павлова
27 липня, 19:03
Копіювати лінк
Жіноча збірна РФ вперше в історії виграла командне багатоборство зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх, скориставшись відмовою від виступу Сімони Байлз
Збірна Росії з гімнастики
Збірна Росії з гімнастики / Фото: Reuters

Росіянки змогли виграти золоті медалі, незважаючи на два падіння на одному снаряді. Ангеліна Мельникова слідом за Владиславою Уразовою впала з колоди під час виступу в командному багатоборстві. Вони отримали невисокі оцінки, але в підсумку обійшли ослаблених американок.

Читайте також: Дискваліфікований за допінг українець Верняєв вітає росіян з медаллю

Треба сказати, що два подарунки під час змагань збірної ОКР зробив фаворит – команда США. Спочатку з турніру знялася чотириразова олімпійська чемпіонка Сімона Байлз, яка виступила в першому виді не дуже вдало, отримавши пошкодження, і вирішила поберегтися.


Фото Reuters

А потім американка Джордан Чайлз впала під час вільних вправ, хоча на килимі американки традиційно сильні. І росіянки несподівано виграли "золото". США – другі, третя – Велика Британія.

"Звичайно, Байлз зробила нам великий подарунок, але радіти відразу не стала, адже це команда Америки, яка славиться своєю силою. Але коли сталася помилка американки у вільних вправах...", – відреагувала на перемогу колег гімнастка Марія Пасека для РІА Новини

Раніше українські гімнасти стали передостанніми на Олімпіаді.

Копіювати лінк
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
10
3
5
18
2
flag США СШАUS
9
8
8
25
3
flag Китай КитайCN
9
5
7
21
4
flag ОКР ОКРROC
7
7
4
18
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
5
4
13
6
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
2
5
10
7
flag Австралія АвстраліяAU
3
1
5
9
8
flag Канада КанадаCA
2
3
3
8
9
flag Франція ФранціяFR
2
2
3
7
10
flag Німеччина НімеччинаDE
2
0
3
5
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти