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Його обгидять! Сабо різко висловився про кандидата в тренери збірної України

Олег Люлька
14 серпня, 16:26
Колишній наставник Динамо і національної команди країни Йожеф Сабо відмовляє Олександра Петракова від роботи на посаді головного тренера "синьо-жовтих"

Олександр Петраков і Йожеф Сабо / Фото: Динамоманія, УАФ

Як ми повідомляли раніше, компенсація за відхід Сергія Реброва з Аль-Айна занадто велика, і УАФ думає призначити новим тренером збірної України Олександра Петракова. Під керівництвом останнього наша "молодіжка" виграла ЧС-2019.

Однак проти цього призначення виступив один з найвідоміших фахівців українського футболу Йожеф Сабо.

Перша причина – Сабо шкода Петракова: мовляв, того чекає маса хейту в разі невдач.

Друга причина – Сабо сумнівається, чи готовий Петраков до такої роботи.

"Петраков непоганий хлопець, але він не працював з великими командами, тільки з юнацькими. Це ж велика різниця. Не знаю, як до такого тренера поставляться гравці збірної", – наводить слова Сабо Meta-ratings

/ Фото: Getty Images

"У нас складна ситуація в кваліфікації ЧС-2022. Потрібно посідати бодай другу сходинку, щоб грати в плей-оф. Мабуть, я б не призначав його в такій ситуації. У нас дуже різні вболівальники. Якщо не потрапимо на чемпіонат світу, люди його обгидять з ніг до голови, змішають самі знаєте з чим", – вважає Сабо

Олександр Петраков / Фото: УАФ

"Дай бог, щоб вдалося. Але не знаю, як Сашко з цим впорається", – додав Йожеф Йожефович

Йожеф Сабо / Фото: Динамоманія

Відзначимо, що ім'я нового головного тренера збірної України збиралися назвати 9 серпня, потім – 12-го, потім перенесли затвердження коуча "синьо-жовтих" на 17 серпня.

При цьому знову заговорили про можливе призначення Маркевича.

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