Его обгадят! Сабо резко высказался о кандидате в тренеры сборной Украины

Александр Петраков и Йожеф Сабо / Фото: Динамомания, УАФ

Как мы сообщали ранее, компенсация за уход Сергея Реброва из Аль-Айна слишком большая, и УАФ думает назначить новым тренером сборной Украины Александра Петракова. Под руководством последнего наша "молодежка" выиграла ЧМ-2019.

Однако против этого назначения выступил один из самых известных специалистов украинского футбола Йожеф Сабо.

Первая причина – Сабо жалко Петракова: мол, того ждет масса хейта в случае неудач.

Вторая причина – Сабо сомневается, готов ли Петраков к такой работе.

"Петраков неплохой парень, но он не работал с большими командами, только с юношескими. Это же большая разница. Не знаю, как к такому тренеру отнесутся игроки сборной", – приводит слова Сабо Meta-ratings

Александр Петраков / Фото: Getty Images

"У нас сложная ситуация в квалификации ЧМ-2022. Нужно занимать хотя бы второе место, чтобы играть в плей-офф. Наверное, я бы не назначал его в такой ситуации. У нас очень разные болельщики. Если не попадем на чемпионат мира, люди его обгадят с ног до головы, смешают сами знаете с чем", – считает Сабо

Александр Петраков / Фото: УАФ

"Дай бог, чтобы получилось. Но не знаю, как Саша с этим справится", – добавил Йожеф Йожефович

Йожеф Сабо / Фото: Динамомания

Отметим, что имя нового главного тренера сборной Украины собирались назвать 9 августа, затем – 12-го, потом перенесли утверждение коуча "сине-желтых" на 17 августа.

При этом снова заговорили о возможном назначении Маркевича.