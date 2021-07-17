Їде на велосипеді в сауні. Спортсменка оригінально готується до Олімпіади-2020

Голландська велосипедистка Аннемік ван Влейтен зробила собі кліматичну кімнату, щоб тренуватися в умовах наближених до Токіо

Аннемік ван Влейтен хоче виграти "золото"

Триразова чемпіонка світу з велоспорту Аннемік ван Влейтен активно готується до Олімпійських ігор в Токіо. Аннемік тренується в сауні. Таким чином голландська спортсменка імітує спекотні кліматичні умови майбутніх Ігор.

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У Токіо під час Олімпіади буде спекотна погода і висока вологість. Тому ван Влейтен показала в Twitter, як вона тренується на велотренажері в сауні при температурі 35 градусів.

"Зробила собі кліматичну кімнату і тренуюся в умовах Токіо", – підписала знімки спортсменка.

Раніше ми розповідали, як буде проходити церемонія нагородження на Іграх-2020. Члени МОК і почесні гості, які беруть участь у нагородженні, будуть надягати продезінфіковані рукавички. Медалі покладуть на підноси, звідки спортсмени мають брати їх самостійно. Крім того, всі учасники церемонії, включаючи новоспечених чемпіонів, зобов'язані носити маски.

Відзначимо, що на Олімпіади-2020 Україні пророкують 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.