Джошуа візьме відступні, Усик отримає бій із Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS
Тайсон Ф'юрі влаштував у себе в Twitter голосування, чи дозволить Ентоні Джошуа йому вже навесні побитися з Олександром Усиком.
Нагадаємо, за відмову від реваншу з Усиком Джошуа хотів би отримати компенсацію у 20 млн доларів.
"Чи прийме безхатченко відступні?" – запитав своїх фоловерів Циганський король, запропонувавши три варіанти відповідей:
- "Так, прийме"
- "Ні, не прийме"
- "У мене травма"
Найбільше голосів, 38 відсотків, набирає варіант "Так, прийме". Якщо так і трапиться, вже навесні відбудеться бій століття за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті – Усик – Ф'юрі.
Щоправда, щоб Усик і Фюрі побилися вже навесні, убік має відійти ще й Ділліан Вайт – обов'язковий претендент на пояс Тайсона. Гроші для відступних, за останніми даними, готові запропонувати на Близькому Сході, де й хочуть провести поєдинок Усика із Ф'юрі.
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