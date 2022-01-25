Джошуа возьмет отступные, Усик получит бой с Фьюри

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS
Тайсон Фьюри устроил у себя в Twitter голосование, позволит ли Энтони Джошуа ему уже весной подраться с Александром Усиком.
Напомним, за отказ от реванша с Усиком Джошуа хотел бы получить компенсацию в 20 млн долларов.
"Примет ли бомжара отступные?" – задал вопрос своим фолловерам Цыганский король, предложив три варианта ответов:
- "Да, примет"
- "Нет, не примет"
- "У меня травма"
Больше всего голосов, 38 процентов, набирает вариант "Да, примет". Если так и случится, уже весной состоится бой века за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте – Усик – Фьюри.
Правда, чтобы Усик и Фьюри подрались уже весной, в сторону должен отойти еще и Диллиан Уайт – обязательный претендент на пояс Тайсона. Деньги для отступных, по последним данным, готовы предложить на Ближнем Востоке, где и хотят провести рубку Усика с Фьюри.
Смотрите встречу Усика и Фьюри на бое Ломаченко – Комми