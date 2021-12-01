Дженоа – Мілан: о котрій і де дивитися матч Шевченка проти його колишнього клубу

Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters
Поєдинок Дженоа – Мілан у середу, 1 грудня, розпочнеться о 21:45 за київським часом. Онлайн Дженоа – Мілан доступний на нашому сайті.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
- Мегого
- Матч! Футбол 1
- SKY Go Italia
- Sky Sport Uno
- BT Sport 1
- Arena Sport 3 Словенія
- C Більше Швеції
- Digi Sport 3 Румунія
- Eleven Sports 1 Poland
"Я продовжую вболівати за Мілан, як і раніше, але не в матчі зі своїм Дженоа. Докладу всіх зусиль, щоб поставити Мілан у скрутне становище", – заявив перед грою зі своїм колишнім клубом тренер Дженоа Андрій Шевченко.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом поєдинку Дженоа – Мілан аналітики букмекерських контор називають гостей. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.64, на нічию – 4.15, на перемогу господарів – 5.40. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків матчу така:
- виграш Дженоа – 18%
- нічия – 23%
- виграш Мілана – 59%
- найімовірніший рахунок – 0:1
ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ
За оцінками Transfermarkt, склад Дженоа (97 млн євро) у п'ять разів дешевший за кадрову обойму Мілана (477 млн євро).
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Дженоа та Мілан зустрічалися один з одним 108 разів.
- Перемоги Дженоа – 21
- Нічиї – 34
- Перемоги Мілана – 53
- Різниця м'ячів – 103:165
СТАНОВИЩЕ В СЕРІЇ А
Дженоа, яку очолює Шева, перебуває в зоні вильоту Серії А, посідаючи 18-й рядок. Під керівництвом українця "грифони" провели вже два матчі. Спочатку вдома Дженоа програла Ромі Жозе Моурінью 0:2.
А потім Дженоа взяла перше очко за Шевченка, зігравши на виїзді 0:0 з Удінезе.
Мілан, який ще нещодавно був лідером, після поразок від Фіорентини (3:4) та Сассуоло (1:3) відкотився на другий рядок.