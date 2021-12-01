Дженоа – Мілан: о котрій і де дивитися матч Шевченка проти його колишнього клубу

Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters

Поєдинок Дженоа – Мілан у середу, 1 грудня, розпочнеться о 21:45 за київським часом. Онлайн Дженоа – Мілан доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

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BT Sport 1

Arena Sport 3 Словенія

C Більше Швеції

Digi Sport 3 Румунія

Eleven Sports 1 Poland

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"Я продовжую вболівати за Мілан, як і раніше, але не в матчі зі своїм Дженоа. Докладу всіх зусиль, щоб поставити Мілан у скрутне становище", – заявив перед грою зі своїм колишнім клубом тренер Дженоа Андрій Шевченко.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку Дженоа – Мілан аналітики букмекерських контор називають гостей. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.64, на нічию – 4.15, на перемогу господарів – 5.40. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків матчу така:

виграш Дженоа – 18%

нічия – 23%

виграш Мілана – 59%

найімовірніший рахунок – 0:1

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Тренер Мілана Стефано Піолі / Фото: Getty Images

Андрій Шевченко / Фото: Twitter

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками Transfermarkt, склад Дженоа (97 млн євро) у п'ять разів дешевший за кадрову обойму Мілана (477 млн євро).

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Дженоа та Мілан зустрічалися один з одним 108 разів.

Перемоги Дженоа – 21

Нічиї – 34

Перемоги Мілана – 53

Різниця м'ячів – 103:165

СТАНОВИЩЕ В СЕРІЇ А

Дженоа, яку очолює Шева, перебуває в зоні вильоту Серії А, посідаючи 18-й рядок. Під керівництвом українця "грифони" провели вже два матчі. Спочатку вдома Дженоа програла Ромі Жозе Моурінью 0:2.

А потім Дженоа взяла перше очко за Шевченка, зігравши на виїзді 0:0 з Удінезе.

Мілан, який ще нещодавно був лідером, після поразок від Фіорентини (3:4) та Сассуоло (1:3) відкотився на другий рядок.