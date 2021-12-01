Дженоа – Милан: во сколько и где смотреть матч Шевченко против его бывшего клуба

Шевченко и Пиоли / Фото: Getty Images, Reuters

Поединок Дженоа – Милан в среду, 1 декабря, начнется в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Дженоа – Милан доступен на нашем сайте.

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"Я продолжаю болеть за Милан, как и раньше, но не в матче со своим Дженоа. Cделаю все, чтобы поставить Милан в затруднительное положение", – заявил перед игрой со своим бывшим клубом тренер Дженоа Андрей Шевченко.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка Дженоа – Милан аналитики букмекерских контор называют гостей. На их победу установлен коэффициент 1.64, на ничью – 4.15, на победу хозяев – 5.40. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Дженоа – 18%

ничья – 23%

выигрыш Милана – 59%

наиболее вероятный счет – 0:1

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Тренер Милана Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

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СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, состав Дженоа (97 млн евро) в пять раз дешевле кадровой обоймы Милана (477 млн евро).

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Дженоа и Милан встречались друг с другом 108 раз.

Победы Дженоа – 21

Ничьи – 34

Победы Милана – 53

Разница мячей – 103:165

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А

Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. Под руководством украинца "грифоны" провели уже два матча. Сперва дома Дженоа проиграла Роме Жозе Моуринью 0:2.

А затем Дженоа взяла первое очко при Шевченко, сыграв на выезде 0:0 с Удинезе.

Милан, который еще недавно был лидером, после поражений от Фиорентины (3:4) и Сассуоло (1:3) откатился на вторую строчку.