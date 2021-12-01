Дженоа – Милан: во сколько и где смотреть матч Шевченко против его бывшего клуба

Шевченко и Пиоли / Фото: Getty Images, Reuters
Поединок Дженоа – Милан в среду, 1 декабря, начнется в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Дженоа – Милан доступен на нашем сайте.
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"Я продолжаю болеть за Милан, как и раньше, но не в матче со своим Дженоа. Cделаю все, чтобы поставить Милан в затруднительное положение", – заявил перед игрой со своим бывшим клубом тренер Дженоа Андрей Шевченко.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом поединка Дженоа – Милан аналитики букмекерских контор называют гостей. На их победу установлен коэффициент 1.64, на ничью – 4.15, на победу хозяев – 5.40. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- выигрыш Дженоа – 18%
- ничья – 23%
- выигрыш Милана – 59%
- наиболее вероятный счет – 0:1
СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ
По оценкам Transfermarkt, состав Дженоа (97 млн евро) в пять раз дешевле кадровой обоймы Милана (477 млн евро).
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Дженоа и Милан встречались друг с другом 108 раз.
- Победы Дженоа – 21
- Ничьи – 34
- Победы Милана – 53
- Разница мячей – 103:165
ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А
Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. Под руководством украинца "грифоны" провели уже два матча. Сперва дома Дженоа проиграла Роме Жозе Моуринью 0:2.
А затем Дженоа взяла первое очко при Шевченко, сыграв на выезде 0:0 с Удинезе.
Милан, который еще недавно был лидером, после поражений от Фиорентины (3:4) и Сассуоло (1:3) откатился на вторую строчку.