7 січня 21:30
Баварія 1
Боруссія М 2
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"Двері Тоттенгема завжди відчинені для Еріксена". Конте не виключає повернення данця

Сергій Шаховець
8 січня, 15:58
Головний тренер "шпор" Антоніо Конте буде радий бачити у складі Тоттенгема Крістіана Еріксена

Еріксен і Конте можуть возз'єднатися у Тоттенхемі / Фото: Getty Images

У грудні минулого року данський футболіст офіційно попрощався з міланським Інтером. Тепер Еріксен шукає нову команду, щоб у майбутньому потрапити на ЧС-2022 в Катарі.

Благо, зараз його екс-тренер з Інтеру Антоніо Конте очолює Тоттенгем, у якому Еріксен провів сім сезонів.

Реклама

Останнім часом я не спілкувався з Крістіаном. Здорово бачити, що він займається на полі та працює з м'ячем.

Ми говоримо про дуже сильного футболіста. Але, що ще важливіше, це чудова людина. Те, що сталося влітку – це не дуже добре. Це було погано і для тих, хто працював з Еріксеном, і для тих, хто його знає. Тоді я злякався.

Чудово бачити, що він готується знову вийти на поле, це чудові новини. Думаю, для Крістіана двері завжди відчинені", – цитує Конте standard.co.uk.

Нагадаємо, Крістіан Еріксен переніс зупинку серця на полі під час чемпіонату Європи-2020.

Реклама

Футболіст не зміг продовжити кар'єру в Італії через правила, які забороняють гравцям виходити на поле з дефібрилятором матчах Серії А.