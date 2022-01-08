"Двери Тоттенхэма всегда открыты для Эриксена". Конте не исключает возвращения датчанина

Эриксен и Конте могут воссоединится в Тоттенхэме / Фото: Getty Images

В декабре прошлого года датский футболист официально попрощался с миланским Интером. Теперь Эриксен занят поиском новой команды, чтобы в будущем попасть на ЧМ-2022 в Катаре.

Благо, сейчас его экс-тренер по Интеру Антонио Конте возглавляет Тоттенхэм, в котором Эриксен провел семь сезонов.

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"В последнее время я не общался с Кристианом. Здорово видеть, что он занимается на поле и работает с мячом. Мы говорим об очень сильном футболисте. Но, что еще важнее, это прекрасный человек. То, что случилось летом, – это не очень хорошо. Это было плохо и для тех, кто работал с Эриксеном, и для тех, кто его знает. В тот момент я испугался.

Прекрасно видеть, что он готовится снова выйти на поле, это отличные новости. Думаю, для Кристиана дверь всегда открыта", – цитирует Конте standard.co.uk.

Напомним, Кристиан Эриксен перенес остановку сердца на поле во время чемпионата Европы-2020.

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Футболист не смог продолжить карьеру в Италии из-за правил, которые запрещающих игрокам выходить на поле с дефибриллятором в матчах Серии А.