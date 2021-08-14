Два вилучення і фейл воротаря. Десна в гарячому поєдинку б'є Дніпро-1 та очолює УПЛ

Десна продовжує йти без втрат в УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відбулися три матчі 4 туру УПЛ. У першому поєдинку суботи Ворскла та Верес розійшлися миром. На вечірній слот були винесені дві гри.

Центральної зустріччю не тільки сьогодні, але і всього туру стала битва Десни та Дніпра-1 в Чернігові. Господарі ще не втрачали очок у чемпіонаті, тоді як дніпряни лише раз зіграли внічию (з Ворсклою в першому турі).

Читайте також: Розклад трансляцій та інтриги 4-го туру чемпіонату України з футболу

Уже в першому таймі чернігівці зазнали вимушеної втрати. Євген Селін отримав пошкодження і поступився місцем на полі Вікентію Волошину. До слова, гості також змушені були замінити Кравченка на Логінова.

Десна домінувала в першій половині зустрічі, не давши опонентові толком пробити по своїх воротах. Команда Рябоконя змогла до перерви вийти вперед. Калитвинцев навісив у центр карного майданчика на неприкритого Безбородька і форвард оформив свій четвертий м'яч у сезоні.

Після перерви гості пішли вперед і могли відразу ж відігратися. Непоганий момент був у Назаренка, а Чуже і зовсім влучив в стійку метрів з трьох. Однак Дніпро-1 підкосила необачність Ді Франко.

У першому таймі аргентинець отримав попередження за зрив контратаки, а на 59 хвилині Франциско пішов прямою ногою в Домбровського і достроково залишив поле.

Підопічні Йовічевіча не зменшили обертів після цього, але чернігівці вміло захищалися. До того ж неспортивна поведінка залишила гостей удев'ятьох. Цього разу "відзначився" Пихальонок, який протягом одного епізоду сказав Монзуль кілька "приємних" слів, за що побачив перед собою червону картку.

Однак дніпряни не здалися і вже через пару хвилин після вилучення Піхальонка зрівняли рахунок. Після дальнього закидання з глибини захист господарів дала збій, упустивши вибігаючого Довбика. Артем перекинув Литовку і відновив статус-кво.

Реклама

Звичайно ж, такий результат був би дуже на руку гостям, однак чернігівці все ж дотиснули суперника. Допоміг їм в цьому воротар дніпрян Паст, який після удару головою від Завійського упустив м'яч у свої ворота.

Гості кинулися в атаку, але часу і ресурсів на новий камбек вже не залишилося. Десна набирає 12 очок і виходить на перше місце в чемпіонаті України. У наступному турі чернігівці поїдуть в гості до Динамо, а Дніпро-1 прийматиме вдома львівський Рух.

Десна – Дніпро-1 2:1

Голи: Безбородько, 30, Завійський, 86 – Довбик, 78

Десна: Литовка – Сафронов, Цимбалюк, Селін (Волошин, 13, Масалов, 74), Картушов – Домбровський, Арвеладзе – Завійський, Тотовицький, Калитвинцев (Шевцов, 88) – Безбородько (Будківський, 74).

Дніпро-1: Паст – Кравченко (Логінов, 19), Адамюк, Сваток, Дубінчак – Джурасек (Ігнатенко, 84), Пихальонок – Назаренко, Ді Франко, Чуже (Когут, 54) – Довбик.

Попередження: Цимбалюк – Адамюк, Ді Франко, Логінов, Пихальонок.

Вилучення: Ді Франко, Пихальонок.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ