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Два удаления и фейл вратаря. Десна в горячем поединке бьет Днепр-1 и возглавляет УПЛ

Анатолий Дерека
14 августа, 21:23
Днепряне едва не увезли ничью из Чернигова, доигрывая матч вдевятером

Десна продолжает идти без потерь в УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня состоялись три матча 4 тура УПЛ. В первом поединке субботы Ворскла и Верес разошлись миром. На вечерний слот были вынесены две игры.

Центральной встречей не только сегодня, но и всего тура стала битва Десны и Днепра-1 в Чернигове. Хозяева еще не теряли очков в чемпионате, тогда как днепряне лишь раз сыграли вничью (с Ворсклой в первом туре).

Уже в первом тайме черниговцы понесли вынужденную потерю. Евгений Селин получил повреждение и уступил место на поле Викентию Волошину. К слову, гости также вынуждены были заменить Кравченко на Логинова.

Десна доминировала в первой половине встречи, не дав оппоненту толком пробить по своим воротам. Команда Рябоконя смогла до перерыва выйти вперед. Калитвинцев навесил в центр штрафной на неприкрытого Безбородько и форвард оформил свой четвертый мяч в сезоне.

После перерыва гости пошли вперед и могли сразу же отыграться. Неплохой момент был у Назаренко, а Чуже и вовсе угодил в штангу метров с трех. Однако Днепр-1 подкосила неосмотрительность Ди Франко.

В первом тайме аргентинец получил предупреждение за срыв контратаки, а на 59 минуте Франциско пошел прямой ногой в Домбровского и досрочно покинул поле.

Подопечные Йовичевича не сбавили обороты после этого, но черниговцы умело защищались. К тому же, неспортивное поведение оставило гостей вдевятером. На сей раз "отличился" Пихаленок, который в течение одного эпизода сказал Монзуль несколько "лестных" слов, за что увидел перед собой красную карточку.

Однако днепряне не сдались и уже через пару минут после удаления Пихаленка сравняли счет. После дальнего заброса из глубины защита хозяев дала сбой, упустив выбегающего Довбика. Артем перебросил Литовку и восстановил статус-кво.

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Конечно же, такой результат был бы очень на руку гостям, однако черниговцы все же дожали соперника. Помог им в этом вратарь днепрян Паст, который после удара головой от Завийского упустил мяч в свои ворота.

Гости кинулись в атаку, но времени и ресурсов на новый камбэк уже не осталось. Десна набирает 12 очков и выходит на первое место в чемпионате Украины. В следующем туре черниговцы поедут в гости к Динамо, а Днепр-1 примет дома львовский Рух.

Десна – Днепр-1 2:1
Голы: Безбородько, 30, Завийский, 86 – Довбик, 78

Десна: Литовка – Сафронов, Цымбалюк, Селин (Волошин, 13, Масалов, 74), Картушов – Домбровский, Арвеладзе – Завийский, Тотовицкий, Калитвинцев (Шевцов, 88) – Безбородько (Будковский, 74).

Днепр-1: Паст – Кравченко (Логинов, 19), Адамюк, Сваток, Дубинчак – Джурасек (Игнатенко, 84), Пихаленок – Назаренко, Ди Франко, Чуже (Когут, 54) – Довбик.

Предупреждения: Цымбалюк – Адамюк, Ди Франко, Логинов, Пихаленок.

Удаления: Ди Франко, Пихаленок.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

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