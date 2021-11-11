Думав, він мене сьогодні врятує: Петраков оцінив гру блудного сина збірної України

Петраков оцінив гру Гармаша / Фото: УАФ

Олександр Петраков випустив Гермаша на поле на 78-й хвилині, коли потрібно було рятувати поєдинок. А за хвилину наша команда забила!

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Щоправда, відзначився не Гармаш, а Тарас Степаненко, котрий вийшов на заміну у перерві. Відео голів та огляд матчу Україна – Болгарія є на нашому сайті

"Я задоволений грою Гармаша. У команді його прийняли добре, він досвідчений гравець, ще пограє за національну збірну, ще допоможе. Думав, він мене сьогодні врятує. Може, далі допоможе мені. Я задоволений ним та іншими гравцями, у мене немає до них жодних питань", – з усмішкою на обличчі сказав Петраков на пресконференції.

Дениса Гармаша викликали до збірної України вперше за чотири роки. Попереднього разу динамівець грав за збірну ще 2017 року.

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Денис Гармаш став у Динамо нападником / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поверненню Дениса до національної команди сприяла успішна гра в Динамо. За відсутності забивного форварда Мірча Луческу використовує півзахисника на вістрі атаки, і він його не підводить. Цього сезону Гармаш вже забив шість м'ячів. Більше лише у Віктора Циганкова.

Дивіться, як Гармаш оформив дубль: