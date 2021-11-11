11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
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Думав, він мене сьогодні врятує: Петраков оцінив гру блудного сина збірної України

Олександр Трикіша
11 листопада, 22:46
Сьогодні збірна України зіграла внічию з Болгарією у товариському матчі в Одесі. Крім Руслана Малиновського, до складу команди повернувся ще один відомий футболіст – Денис Гармаш

Петраков оцінив гру Гармаша / Фото: УАФ

Олександр Петраков випустив Гермаша на поле на 78-й хвилині, коли потрібно було рятувати поєдинок. А за хвилину наша команда забила!

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Щоправда, відзначився не Гармаш, а Тарас Степаненко, котрий вийшов на заміну у перерві. Відео голів та огляд матчу Україна – Болгарія є на нашому сайті

"Я задоволений грою Гармаша. У команді його прийняли добре, він досвідчений гравець, ще пограє за національну збірну, ще допоможе.

Думав, він мене сьогодні врятує. Може, далі допоможе мені. Я задоволений ним та іншими гравцями, у мене немає до них жодних питань", – з усмішкою на обличчі сказав Петраков на пресконференції.

Дениса Гармаша викликали до збірної України вперше за чотири роки. Попереднього разу динамівець грав за збірну ще 2017 року.

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Денис Гармаш став у Динамо нападником / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поверненню Дениса до національної команди сприяла успішна гра в Динамо. За відсутності забивного форварда Мірча Луческу використовує півзахисника на вістрі атаки, і він його не підводить. Цього сезону Гармаш вже забив шість м'ячів. Більше лише у Віктора Циганкова.

Дивіться, як Гармаш оформив дубль:

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