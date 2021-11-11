Думав, він мене сьогодні врятує: Петраков оцінив гру блудного сина збірної України

Петраков оцінив гру Гармаша / Фото: УАФ
Олександр Петраков випустив Гермаша на поле на 78-й хвилині, коли потрібно було рятувати поєдинок. А за хвилину наша команда забила!
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Щоправда, відзначився не Гармаш, а Тарас Степаненко, котрий вийшов на заміну у перерві. Відео голів та огляд матчу Україна – Болгарія є на нашому сайті
"Я задоволений грою Гармаша. У команді його прийняли добре, він досвідчений гравець, ще пограє за національну збірну, ще допоможе.
Думав, він мене сьогодні врятує. Може, далі допоможе мені. Я задоволений ним та іншими гравцями, у мене немає до них жодних питань", – з усмішкою на обличчі сказав Петраков на пресконференції.
Дениса Гармаша викликали до збірної України вперше за чотири роки. Попереднього разу динамівець грав за збірну ще 2017 року.
Поверненню Дениса до національної команди сприяла успішна гра в Динамо. За відсутності забивного форварда Мірча Луческу використовує півзахисника на вістрі атаки, і він його не підводить. Цього сезону Гармаш вже забив шість м'ячів. Більше лише у Віктора Циганкова.
Дивіться, як Гармаш оформив дубль: