11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
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Динамо --
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Манчестер Юнайтед --
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Бенфика --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лилль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Лейпциг --
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Думал, он меня сегодня выручит: Петраков оценил игру блудного сына сборной Украины

Александр Трикиша
11 ноября, 22:46
Сегодня сборная Украины сыграла вничью с Болгарией в товарищеском матче в Одессе. Помимо Руслана Малиновского, в состав команды вернулся еще один известный футболист – Денис Гармаш

Петраков оценил игру Гармаша / Фото: УАФ

Александр Петраков выпустил Гермаша на поле на 78-й минуте, когда нужно было спасать поединок. А спустя минуту наша команда забила!

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Правда, отличился не Гармаш, а Тарас Степаненко, вышедший на замену в перерыве. Видео голов и обзор матча Украина – Болгария есть на нашем сайте.

"Я доволен игрой Гармаша. В команде его приняли хорошо, он опытный игрок, еще поиграет за национальную сборную, поможет еще.

Думал, он меня сегодня выручит. Может, дальше поможет мне. Я доволен им и другими игроками, у меня нет к ним никаких вопросов", – с улыбкой на лице сказал Петраков на пресс-конференции.

Денис Гармаш был вызван в сборную Украины впервые за 4 года. В предыдущий раз динамовец играл за сборную еще в 2017 году.

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Денис Гармаш стал в Динамо нападающим / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Возвращению Дениса в национальную команду способствовало успешная игра в Динамо. В отсутствие забивного форварда Мирча Луческу использует полузащитника на острие атаки, и он его не подводит. В текущем сезоне Гармаш уже забил шесть мячей. Больше только у Виктора Цыганкова.

Смотрите, как Гармаш оформил дубль:

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