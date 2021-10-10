Інших не визнають: Ребров – знову найкращий тренер ОАЕ

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Про визнання Сергія Реброва найкращим тренером першості ОАЕ у вересні повідомив Twitter його клубу – Аль-Айна.

У минулому місяці під керівництвом українця Аль-Айн переміг Бані Яс (1: 0) і Аль-Іттіхад Кальбу (4:1), а також зіграв унічию з Аль-Урубою (3:3) і Аль-Вахдою (1:1) .

Реклама

Отже, після 6 турів команда Реброва продовжує лідирувати в чемпіонаті ОАЕ з 14 очками, на один бал випереджаючи Аль-Джазіру.

Відзначимо, що найкращим тренером серпня в ОАЕ також був визнаний Ребров.

Реклама

Нагадаємо, Сергій Ребров мав замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але йому не вдалося розірвати контракт з Аль-Айном, де, за даними ЗМІ, він отримує 4 млн євро на рік.

Ребров вдало почав роботу з Аль-Айном / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

У підсумку замість Реброва збірну України очолив Олександр Петраков, під керівництвом якого "синьо-жовті" зіграли внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1) і Чехією (1:1), а потім обіграли Фінляндію 2:1.