10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
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Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
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Колос --
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Минай --
Десна --
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Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Динамо --
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Вольфсбург --
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Баварія --
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Аталанта --
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Севілья --
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Мальме --
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Інших не визнають: Ребров – знову найкращий тренер ОАЕ

Олег Люлька
10 жовтня, 21:02
Колишній коуч київського Динамо і угорського Ференцвароша, який нині очолює Аль-Айн, визнаний найкращим наставником вересня в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Про визнання Сергія Реброва найкращим тренером першості ОАЕ у вересні повідомив Twitter його клубу – Аль-Айна.

У минулому місяці під керівництвом українця Аль-Айн переміг Бані Яс (1: 0) і Аль-Іттіхад Кальбу (4:1), а також зіграв унічию з Аль-Урубою (3:3) і Аль-Вахдою (1:1) .

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Отже, після 6 турів команда Реброва продовжує лідирувати в чемпіонаті ОАЕ з 14 очками, на один бал випереджаючи Аль-Джазіру.

Відзначимо, що найкращим тренером серпня в ОАЕ також був визнаний Ребров.

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Нагадаємо, Сергій Ребров мав замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але йому не вдалося розірвати контракт з Аль-Айном, де, за даними ЗМІ, він отримує 4 млн євро на рік.

Ребров вдало почав роботу з Аль-Айном / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

У підсумку замість Реброва збірну України очолив Олександр Петраков, під керівництвом якого "синьо-жовті" зіграли внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1) і Чехією (1:1), а потім обіграли Фінляндію 2:1.

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