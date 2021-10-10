Других не признают: Ребров – снова лучший тренер ОАЭ

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

О признании Сергея Реброва лучшим тренером первенства ОАЭ в сентябре сообщил Twitter его клуба – Аль-Айна.

В минувшем месяце под руководством украинца Аль-Айн победил Бани Яс (1:0) и Аль-Иттихад Кальбу (4:1), а также сыграл вничью с Аль-Урубой (3:3) и Аль-Вахдой (1:1).

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Таким образом после 6 туров команда Реброва продолжает лидировать в чемпионате ОАЭ с 14 очками, на один балл опережая Аль-Джазиру.

Отметим, что лучшим тренером августа в ОАЭ также был признан Ребров.

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Напомним, Сергей Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.

Ребров удачно начал работу с Аль-Айном / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

В итоге вместо Реброва сборную Украины возглавил Александр Петраков, под руководством которого "сине-желтые" сыграли вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и Чехией (1:1), а затем обыграли Финляндию 2:1.