Друга Усика шукають у фільтраційному таборі

Катерина опублікувала у соцмережах фотографію свого друга / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика нещодавно оголосила, що ворог у нас явний, а не зелені чоловічки.

І ось після нападу явного ворога на Україну зник друг сім'ї Усика. Катерина підозрює, що чоловік перебуває зараз у фільтраційному таборі.

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"Люди! Те, що відбувається – не віриш своїм очам та вухам! Наш друг, якого ми шукаємо, може бути живим і він може перебувати в таборі (без імені – тільки номер)! Ви чуєте – номер! Дуже багато наших людей відправили до таборів. Ми віримо, що він знайдеться, віримо! Росіяни зруйнували наше сьогодення. Цього вже ніяк не виправити і не виправдати", – написала в соцмережах Катерина Усик.

Раніше дівчина висміювала українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями.

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Крім того, Катерина вигадала пояснення, чому Олександр не міг сказати "Чий Крим".