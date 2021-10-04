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Друг Путіна впевнений, що Усик програє другий бій Джошуа

Андрій Трофімов
4 жовтня, 17:06
Колишній чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс назвав за рахунок чого Ентоні Джошуа може взяти реванш у Олександра Усика

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

Легендарний американський боксер Рой Джонс похвалив Олександра Усика за перемогу над Ентоні Джошуа.

Однак Джонс вважає, що Джошуа цілком під силу взяти реванш. І ось чому.

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"Усик видав відмінний бій. Звичайно, він хороший боксер, проте Джошуа – більший хлопець, і він не отримав вигоду зі своїх переваг. Якщо наступного разу Джошуа скористається своїми перевагами, тобто габаритами, то я думаю, що він переможе", – цитує Джонса fightnews.info.

Раніше ми писали, що Усика запідозрили в договірному матчі з Джошуа. Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городничов вважає, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа могли домовитися про результат першого бою.

Рой Джонс – срібний призер Олімпіади-1988, був чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях, від середнього до суперважкого дивізіону, а в напівважкій вазі був абсолютним чемпіоном.

А ще він запам'ятався тим, що у 2015 році продався Росії і випросив у Путіна російський паспорт для "полегшення ведення бізнесу та покращення відносин з США".

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Джонс хвалив президента Росії і зустрічався з ним у Севастополі, через що був включений в базу "миротворця". Пізніше Джонс гостював у Чечні на запрошення Рамзана Кадирова.

Ну хіба такі "дрібниці" можуть зупинити Василя Ломаченка, який кинувся обійматися з Джонсом, як тільки зустрів його.

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